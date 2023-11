Lineup für Lieblingsplatte Festival 2023 in Düsseldorf steht

Für das kommende und diesjährige mehrtätige Lieblingsplatte Festival 2023 in Düsseldorf im Zakk steht das Lineup nun. Die Veranstaltungsreihe geht in das siebte und kann sich wieder sehen und hören lassen.

Das Festival wird eröffnet von Mono & Nikitaman. Kurz bevor das Dancehall- & Reggae-Duo ihr Projekt bis auf weiteres beendet, bringt es sein wichtigstes Album „Guten Morgen Es Brennt“ auf unsere Bühne. Am zweiten Abend folgen die Donots und performen ihr Hit-Album „Pocketrock“. Es ist eine exklusive Clubshow im zakk.

„Vor dem Konzert finden verschiedene Podiumstalks statt, bei dem RP-Redakteur Philipp Holstein unter anderem mit Protagonistinnen des frühen deutschen Punk und New Wave spricht. Es werden Anekdoten und Einblicke in die aufregende Anfangszeit rund um die weiblich geprägte Popgeschichte unseres Landes geboten.

FEMALE PUNK & NEW WAVE 15.12.

Protagonistinnen der frühen Punk & NDW-Szene im Gespräch

Die frühen Tage der Musikszene waren weiblicher geprägt, als viele meinen. Ende der siebziger Jahre machte die Nina Hagen Band mit ihren beiden Alben im Mainstream Furore. Gleichzeitig florierte in Städten wie Düsseldorf, Hannover, Hamburg und Berlin der frühe Punk & New Wave. Letztes Jahr waren Östro 430 als Vertreter*innen der Düsseldorfer Szene bei Lieblingsplatte zu Gast, dieses Mal spielen Bärchen und die Milchbubis aus Hannover ihr Album „Dann macht es Bumm“. Deutschlandweit waren Frauen bei vielen wichtigen Bands prägend. Annette und Inga Humpe gründeten 1979 die Neonbabies, bevor die beiden Schwestern mit Acts wie Ideal, Humpe & Humpe, 2raumwohnung und Ich & Ich Musikgeschichte schrieben. Der Underground brodelte mit Acts wie Hans-A-Plast und ihrer Sängerin Annette Simons aus Hannover, bei den Industrial-Pionieren Die Krupps wirkten anfangs Eva-Maria Gößling am Saxophon und Christina Schnekenburger an den Keyboards mit.

Talk-Gäste:

Annette Simons (Bärchen und die Milchbubis)

Annette Benjamin (Hans-A-Plast)

Eva-Maria Gößling (Ex-Die Krupps)

Bettina Flörchinger (Östro 430)

Zum Abschluss von Lieblingsplatte vol. 7 dann wieder kraftvolle Punk-Hymnen der Kieler Formation Smoke Blow. Ihr Klassiker „German Angst“ wird dieses Jahr zwanzig Jahre alt, das ist genug Anlass, ihn bei unserem Festival einmalig auf die Bühne zu bringen. Das siebte Jahr wird bei uns also lautstark und leidenschaftlich gefeiert – am Ende des Festivals sind wir bereits bei vierzig Alben, die wir bei exklusiven und oft denkwürdigen Aufführungen live erleben konnten!

09.12. Mono & Nikitaman spielen „Guten Morgen es brennt“ // Dancehall

10.12. Donots spielen „Pocketrock“// Punkrock

13.12. Der Plan spielt „Geri Reig“ // NDW & Electronica

14.12. Fresh Familee spielt „Falsche Politik“// HipHop

15.12. Podiums-Talk „Female Punk & New Wave“

15.12. Bärchen und die Milchbubis spielen „Dann macht es Bumm“ // New Wave & Punk

16.12. Smoke Blow spielt „German Angst“ // Punk & Hardcore“

