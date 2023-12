Long Distance Calling kündigen „15 Years AVOID THE LIGHT Anniversary Tour“ im April / Mai 2024 an

Im nächsten Jahr werden Long Distance Calling zum Jubiläum ihres Longplayers “Avoid The Light” auf Tour gehen und kündigen nun die „15 Years AVOID THE LIGHT Anniversary Tour“ für April / Mai 2024 an. Als Special Guest werden die Schweizer LEECH mit dabei sein.

Die Band über die Tour:

„Unser zweites Album „AVOID THE LIGHT“ erschien im April 2009 und wurde schnell zu einem unserer wichtigsten Alben bisher, einige der Songs sind heute noch Teil jeder LDC Setlist. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das Album hat uns damals viele Türen geöffnet und war die Grundlage dafür, zahllose Shows (u.a. mit Katatonia, Dredg, Opeth, Deftones) in ganz Europa zu spielen. Wir haben unsere Freunde von LEECH eingeladen, als Special Guests bei den Jubiläumsshows dabei zu sein und freuen uns sehr, dass sie an Bord sind. Lasst uns „AVOID THE LIGHT“ feiern und ein paar wundervolle Abende zusammen verbringen!

LOVE LDC“

LONG DISTANCE CALLING

15 YEARS „AVOID THE LIGHT“ ANNIVERSARY SHOWS

27.04.24 CH-Winterthur, Salzhaus

28.04.24 DE-Stuttgart, Im Wizemann

04.05.24 DE-Osnabrück, Rosenhof

10.05.24 UK-London, Garage

11.05.24 NL-Utrecht, De Helling

12.05.24 NL-Eindhoven, Effenaar Kleine Zaal

Tickets:

Winterthur (CH): https://www.seetickets.com/ch/event/long-distance-calling-de-/salzhaus/2839502

Stuttgart (D): https://www.eventim.de/artist/long-distance-calling/long-distance-calling-15-years-avoid-the-light-anniversary-shows-3322091/

Osnabrück (D): https://www.eventim.de/artist/long-distance-calling/long-distance-calling-15-years-avoid-the-light-anniversary-shows-3322091/

London (UK): https://www.alttickets.com/long-distance-calling-tickets

Utrecht (NL): https://dehelling.nl/agenda/long-distance-calling-11-05-2024/

Eindhoven (NL): https://www.ticketmaster.nl/event/299287?CAMEFROM=EFFENAAR&brand=nl_effenaar

LONG DISTANCE CALLING Online:

http://www.linktr.ee/longdistancecalling

© Long Distance Calling – 15 Years AVOID THE LIGHT Anniversary Tour

