LUVRE47 kündigt neues Album “Danke für Alles” an, Single “G-Block” draußen

Der Berliner Rapper LUVRE47 kündigt neues Album “Danke für Alles” an und veröffentlichte die neue Single “G-Block”. Es ist der dritte Track aus dem kommenden Werk, das am 2. Februar 2024 erscheinen wird. Das Musikvideo dazu ist weiter unten zu sehen. Mit “Hinterm Block” erschien von ihm auch der Soundtrack zu dem Film “Sonne und Beton”.

Er ist in einer Findungsphase, zumindest, was seinen Sound betrifft. Ob er den einen Sound jemals finden wird, weiß er nicht. Dafür weiß er, dass seine Intention nie der schnelle kommerzielle Erfolg war: „Niemand kann beurteilen, mit welcher Motivation diese Songs entstehen. Ich will mehr ausprobieren, nicht immer nur die gleiche musikalische Schiene bedienen. Dass dabei auch mal kommerziell erfolgreiche Songs herausspringen, ist eher glücklicher Zufall“.

