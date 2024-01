Mero x Ayliva veröffentlichen neue gemeinsame Single “Bullet”

Von Mero x Ayliva gibt es nun eine neue gemeinsame Single mit dem Titel “Bullet”, die am gestrigen 5. Januar 2024 veröffentlicht wurde. Ihr gemeinsamer Erfolgshit “Sie weiß” hat eine gute Grundlage gelegt. Produziert wurde die aktuelle Single von Juh-Dee. Die Single wird mit Musikvideo erscheinen. Mit ihrem letzten gemeinsamen Track „Sie weiß“ , der Anfang 2023 erschien trendeten die beiden Künstler auf TikTok und charteten auf Platz #1 der deutschen Single Charts.

Mero und Ayliva kündigten „Bullet“ bereits bei ihrem gemeinsamen live Auftritt an Silvester am Brandenburger Tor in Berlin an. Ihre gemeinsamen TikToks zählen bisher schon über 21 Millionen Views.

