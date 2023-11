Monet192 veröffentlicht sein neues Album “Cuffing Season”

Der Rapper und Sänger Monet192 veröffentlichte kürzlich sein neues Studioalbum “Cuffing Season”. Zum Fokustrack “Secret Safe” gibt es ein feuriges Video für euch weiter unten zu sehen. Der in St. Gallen lebende Schweizer und Italiener mit tunesischen und mazedonischen Wurzeln hat sein Gefühlsleben im Laufe der letzten Jahre immer wieder in seiner Musik gespiegelt.

© Monet192 – Cuffing Season (Artwork)

Der Titel, “Cuffing Season”, beschreibt die tristesten aller Monate, in denen sich viele alleinstehende Menschen nach partnerschaftlicher Nähe sehnen und in Winterschlaf-Beziehungen zurückziehen. Wenn sich die “Cuffing Season” im darauffolgenden Frühjahr dem Ende neigt, gehen simultan viele dieser Liebschaften zur Neige — Monet hat dieses Phänomen selbst erlebt. Mit “Cuffing Season” schließt sich in der Karriere des Lebemanns ein Kreis. Zum ersten Mal in seiner Geschichte erscheint ein Album in limitierter Auflage auf Vinyl. Hier geht es lang.

