Nasty kündigen neues Album “Heartbreak Criminals” an

Im September soll das neue Studioalbum “Heartbreak Criminals” von Nasty bei Century Mdia erscheinen. Seit kurzem gibt es dazu eine neue Single und eine Menge Tourdaten – neben Clubshows auch noch Sommer-Festivals. Der Vorverkauf von “Heartbreak Criminals” soll dann am 28. Juli starten.

© Nasty – Heartbreak Criminals Artwork

Nasty sind außerdem als EU-Headliner für die Never Say Die! Tour bekanntgegeben worden. Zum Tourpaket gehören King 810, welches die UK-Headliner sind, Ten56, Chamber, Fox Lake und Reduction. Hier die Tour-Termine:

IMPERICON NEVER SAY DIE! TOUR 2023

03.11.23 (DE) Köln – Essigfabrik

04.11.23 (DE) Lindau – Club Vaudeville

05.11.23 (CH) Solothurn – Kofmehl

06.11.23 (DE) München – Backstage

07.11.23 (AT) Wien – Arena

08.11.23 (DE) Nürnberg – Hirsch

10.11.23 (CZ) Prague – Storm

11.11.23 (PL) Wroclaw – Zaklęte Rewiry

12.11.23 (DE) Leipzig – Felsenkeller

13.11.23 (DE) Berlin – C-Theater

14.11.23 (DE) Wiesbaden – Schlachthof

16.11.23 (DE) Hamburg – Gruenspan

17.11.23 (NL) Eindhoven – Effenaar

18.11.23 (BE) Ghent – Chinastraat

19.11.23 (FR) Paris – La Bellevilloise (no Ten56)

21.11.23 (UK) Birmingham – Asylum

22.11.23 (UK) Manchester – Club Academy

23.11.23 (UK) Bristol – SWX

24.11.23 (UK) London – O2 Academy Islington

NASTY – FESTIVALS 2023

30.06.-01.07.23 (FR) Rennes – Superbowl Of Hardcore

08.07.23 (BE) Ieper – Ieper Fest

28.-29.07.23 (DE) Hartenbergsee – Afdreiht Un Buten

16.-19.08.23 (DE) Dinkelsbühl – Summer Breeze

19.08.23 (DE) Hamburg, Elbriot