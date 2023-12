Neue Bands für das 31. Wave-Gotik-Treffen bestätigt

Pünktlich zum Ausklang des Jahres gibt es neue Bands für das 31. Wave-Gotik-Treffen zu verkünden. Für alle Fans, Freunde und Neugierige dürfte das WGT am 17. Mai bis zum 20. Mai 2024 das Highlight werden. Leipzig wird über dieses Wochenende sehr dunkel aussehen und von friedlichen Anreisenden bevölkert werden.

© Wave Gotik Treffen

Die Veranstalter verkündet daher kürzlich folgende neue Künstler: In Strict Confidence (D) , Xeno & Oaklander (USA) , Die Kammer (A/D) , Megaherz (D) , Fixmer & McCarthy (F/GB) , Tanzwut (D) , Primordial (IRL) , Reaper (D) exklusive Band-Reunionshow und Sextile (USA).

Das aktuelle Line-Up (Stand: 23.12.2023) sieht nun wie folgt aus:

Agonoize (D) – Ausgang (GB) – Die Kammer (A/D) – Fixmer & McCarthy (F/GB) – Flawless Issues (D) – Haunt Me (USA) Europapremiere – In Strict Confidence (D) – Maerzfeld (D) – Megaherz (D) – Mila Mar (D) – Mr. Irish Bastard (D) – Nitzer Ebb(GB) – Primordial (IRL) – Principe Valiente (S) – Public Memory (USA) – Reaper (D) exklusive Band-Reunionshow – Rendez-Vous (F) – Rroyce (D) – SDH (Semoitics Department of Heteronyms) (E) – Sexgang Children (GB) – Sextile (USA) – Sirenia (N) – Tanzwut (D) – The Beauty Of Gemina (CH) – The Cassandra Complex (GB) – The Secret French Postcards (USA) Livepremiere – X-RX (D) – Xeno & Oaklander (USA) -Zweite Jugend (D) –

Standardmäßig gibt es auch abseits der Veranstaltungen viel zu sehen und zu erleben.

Website

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon