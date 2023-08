ONYON kündigen neues Album an, neue Single am Start

Die Leipziger Gruppe ONYON kündigen ihr neues Album “Last Days On Earth” an und veröffentlichen ihre neue Single “shining river utah” samt Video. Nach nur einer Kassetten-EP wurde die Band von dem Label Trouble In Mind unter Vertrag genommen. Nachfolgend das Cover, das Video und noch das Album eingebunden via Bandcamp. Natürlich noch nicht alle Songs freigeschaltet. Immerhin erscheint das Album erst im Oktober 2023.

Bandbesetzung:

Ilka Kellner – guitar, vocals

Maria Untheim – keyboard, vocals, tambourine

Florian Schmidt – bass, harmonica, vocals

Mario Pongratz – drums, vocals

© ONYON – Last Days On Earth (Cover)