Papa Roach veröffentlichen Charity-Single „Leave A Light On (Talk Away The Dark)“

Papa Roach veröffentlichten kürzlich die Charity-Single „Leave A Light On (Talk Away The Dark)“. “Leave A Light On” war schon auf dem Album “Ego Trip” zu hören und erschien am 24. November 2023 mit dem Zusatz „Talk Away The Dark“ als Stand-Alone-Single inklusive Live-Version und Spendenaktion veröffentlicht.

Mit dem Song sammeln PAPA ROACH Spenden für die American Foundation for Suicide Prevention (AFSP), speziell die „Talk Away The Dark“-Kampagne. Jedes Mal, wenn er gestreamt, heruntergeladen oder in irgendeiner Form verwendet wird, wird eine Spende getätigt. Die erste Spende in Höhe von 155.000 Dollar wurde bei der Abschlussshow der „The Revolutions Live“-Tour mit Shinedown und Spiritbox stellvertretend für alle Shows der Tour übergeben.

© Papa Roach – Leave A Light On (Talk Away The Dark) (Single Artwork)

„Dieses Thema betrifft uns alle“, sagt Frontmann Jacoby Shaddix. „Wir sind stolz darauf, mit der AFSP zusammenzuarbeiten, um denjenigen, die von Selbstmord betroffen sind, Hoffnung zu geben, und stolz darauf, dass dieser Song dazu beitragen kann, etwas mehr Licht in ein unglaublich wichtiges Thema zu bringen.“

Krisendienste sind unter diesem Link: https://findahelpline.com/countries/de zu finden.

