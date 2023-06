Plastic Mars hauen ihre nächste Single “Love You Anyway” raus

Am morgigen Freitag, den 23. Juni 2023 erscheint die nächste Single-Auskopplung der Punkband Plastic Mars aus Limburg an der Lahn. Nach den Stücken “Not Like You” und “Garage Days” erscheint nun der nächste Track – über eine ganz bestimmte Art des Heldentums. Die EP erscheint am 30. Juni. Vom neuen Track gab es leider keinen Premierenlink, aber hier sind die beiden erwähnten vorab-erschienen Songs als Vorgeschmack und in einer paar Stunden könnt ihr euch die neue Single auf dem Kanal gönnen.

