Punk Rock Holiday 2.4: Erste Bandwelle steht fest

Die Veranstalter des Festivals Punk Rock Holiday 2.4 haben mit einer ersten Bandwelle das Lineup teilweise bekanntgeben können. Mit dabei sind unter anderem Rise Against, Alkaline Trio, Descendents, Flogging Molly, Feine Sahne Fischfilet und viele mehr. Das Festival ist in Europa wahrscheinlich ein Highlight im Sommer, seine Zeit mit den favorisierten Künstlern in Tolmin, Slowenien, verbringen zu können. Schöne musikalische Begleitung.

„Ho ho ho, PRH FAM!

Es war eine Menge Arbeit, aber wir glauben, wir haben es geschafft! Rise Against und Alkaline Trio kommen zum ersten Mal überhaupt nach Tolmin und Slowenien!

Begleitet von weiteren 2 weiteren großartigen Headlinern, nämlich Descendents und Flogging Molly.

Gefolgt von Less Than Jake, Mad Caddies, Comeback Kid, Zebrahead, Strung Out, Terror, Feine Sahne Fischfilet, A Wilhelm Scream, The Toasters, Grade 2, Death By Stereo, Mustard Plug, Belvedere und Not On Tour.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Circle Pits auf der Main Stage dieses Jahr gar nicht erst aufhören! Ganz zu schweigen davon, dass die Beach Stage wieder ein Riesenspaß sein wird.

Und fürs kommende Jahr gibt es sogar noch Tickets zu kaufen! YAY! Ihr bekommt sie über den folgenden Link: https://punkrockholiday.mojekarte.si

Wenn du auf der Suche nach mehr Komfort und Bequemlichkeit bist, hast du ab jetzt alle möglichen Upgrades verfügbar: Komfort, Familiencamp, Elektrizität und Zeltverleih.

Unsere Website mit allem, was Sie wissen müssen, ist ebenfalls auf dem neuesten Stand, besucht

www.punkrockholiday.com für Wissenswertes rund ums Festival!

Übrigens: Unsere Freunde von Brakrock haben wieder einen Reisebus aus Belgien organisiert, der auch ein paar Stops in Deutschland anfährt. Hier geht es lang: https://brakrock.com/coach-to-punkrock-holiday

Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Update für die Flughafen-Shuttles, das passiert im Januar, zusammen mit der Bekanntgabe des Restes des Lineups.

Es ist leider bittersüß, diese für uns durchaus freudigen Ankündigungen inmitten der politischen Herausforderungen in Gaza und der Ukraine zu veröffentlichen. Während wir dem neuen Jahr entgegenfiebern, hoffen wir dabei aufrichtig von ganzem Herzen auf eine Welt, in der alle Kriege sofort aufhören! Bleibt Punk, bleibt hoffnungsvoll und wir sehen uns alle im August!“

Weitere Infos:

www.punkrockholiday.com

© Punk Rock Holiday 2024

