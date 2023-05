Queens Of The Stone Age kündigen “In Times New Roman…”-Album an

Queens Of The Stone Age haben mit “In Times New Roman…” ihr neues, kommendes Studioalbum angekündigt. Es ist der achte Longplayer und wird am 16. Juni 2023 via Matador erscheinen. Der erste Song aus dem kommenden Werk nennt sich “Emotion Sickness” und das Lyric-Vdeo dazu stammt von Liam Lynch. Die offizielle Audio ist unten zu hören.

“In Times New Roman…” wurde in Hommes eigenen Pink Duck Studio aufgenommen und abgemischt. Zusätzliche Aufnahmen stammen aus dem Shangri-La Studio. Produziert wurde das Ganze von der Band selbst und abgemischt von Mark Rankin.

Stream und Co

© Queens Of The Stone Age – In Times New Roman… Artwork

Tracklist

Obscenery Paper Machete

03 Negative Space Time & Place Made To Parade Carnavoyeur What The Peephole Say Sicily Emotion Sickness Straight Jacket Fitting