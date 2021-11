Rauchen veröffentlichen “EP II” aus dem Album “NEIN”

Die Hamburger Punk/Hardcore Band Rauchen veröffentlicht am 3. Dezember 2021 ihr neues Album “NEIN” auf Zeitstrafe. Die Platte ist in drei EPs aufgeteilt. Kürzlich erschien “EP II” die in fünf Minuten vier Stücke in die Gehörgänge presst. Außerdem gibt es eine neue “Wellenbrecher”-Livesession. Letzteres ist weiter unten zu sehen.

Wellenbrecher-Livesession:

„Wir haben die EP II im Studio komplett live eingespielt und wollten diese Dynamik auch visuell transportieren. Unsere Freund*innen von Wellenbrecher Audio kennen wir schon länger und wir wollten diese Session unbedingt gemeinsam mit ihnen umsetzten.” (Gitarrist Philo)

Die Band bei Facebook.

Die limitierte Vinyl-Version des Albums inklusive Schal ist bereits restlos im Vorverkauf ausverkauft. Zur EP I war ein Musikvideo zu “ANGST” erschienen.

© Rauchen – Nein Artwork

Feature Image: Rauchen (Copyright by Hannah Agel)