RAUHBEIN – Erste Single „Herz Eines Kriegers“ aus dem gleichnamigen Album erschienen

Mit „Herz Eines Kriegers“ ist die erste Single mitsamt Videoclip aus dem gleichnamigen neuen RAUHBEIN-Album erschienen.

Damit geben die Folk Metal-Senkrechtstarter einen ersten lang ersehnten Vorgeschmack auf ihr zweites Werk, das am 7.7. veröffentlicht werden wird.

„Herz Eines Kriegers“ ist dabei nicht nur der Titelsong des Werkes – er bringt auch die Kernbotschaft der Band auf den Punkt. „Der Song beschreibt alles, worum es bei RAUHBEIN geht“, sagt Henry. „Egal was im Leben passiert, steh wieder auf und mach weiter. Jeder von uns ist mal am Boden. Es ist nicht schlimm hinzufallen – schlimm ist es nur, danach nicht mehr aufzustehen. Also fass dir ein Herz und nimm deinen Mut zusammen und wachse über dich hinaus! Jeder kann das!“

Henry weiß, wovon er spricht. Schon oft im Leben war er an besagtem Boden. Als Sohn einer Arbeiterfamilie wächst er in kargen Verhältnissen auf und schlägt sich mit unterschiedlichsten Jobs durchs Leben. Nach einem schweren Unfall ist er arbeitsunfähig und muss sein Leben komplett neu ordnen.

Im Video zu „Herz Eines Kriegers“ ist Henry inmitten eines magischen Initialisierungsrituals zu sehen – ein Druide spricht seinen Zauber für einen Krieger aus, der sich den Herausforderungen des Lebens stellen muss. Das Video wurde im Werra-Meißner-Kreis gedreht. „Wo genau können wir nicht verraten“, erklärt Henry schmunzelnd. „Wir haben dort nämlich ein Feuer gemacht. Wenn wir sagen, wo wir waren, kriegen wir Ärger.“

Kommende Livetermine:

30.06. Hude, Burning Pants Festival

01.07. Brande-Hörnerkirchen, Hörnerfest

07.07. Ballenstedt, Rock Harz

15.07. Augsburg, Sommer am Kiez

28.07. Bückeburg, MPS Festival

02.08. Wacken – WOA

12.08. Tarmstedt, Rock den Lukas

18.08. Weil am Rhein, MPS Festival

01.09. Luhmühlem MPS Festival

08.09. Herne, Mittelaltermarkt

Text: Rosenheim Rocks