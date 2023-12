Samurai Pizza Cats covern den X-Mas-Klassiker „Last Christmas“

Die Samurai Pizza Cats haben es gemacht und vollbracht. Den alljährlichen Weihnachtssong-Klassiker “Last Christmas” wird von der Band gecovert. Den Track kennt bekanntlich jeder, genau wie Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ und “Fairytale of New York” von The Pogues. Letztere ist halt gut und unterhaltsam sowie ehrlich.

Die Band geht im nächsten Jahr aber auch auf Tour mit dabei sind The Butcher Sisters und als Support Statefall. Die Termine dazu findet ihr hier:

05.01.2024 – DE – Leipzig, Moritzbastei

06.01.2024 – DE – Berlin, Hole 44

07.01.2024 – DE – Hamburg, Knust

11.01.2024 – DE – Oberhausen, Kulttempel

12.01.2024 – DE – Frankfurt, Das Bett

13.01.2024 – DE – Köln, Club Volta

14.01.2024 – DE – Hannover , Musikzentrum

18.01.2024 – DE – Nürnberg, Z-Bau

19.01.2024 – DE – München, Backstage

20.01.2024 – AT – Wien, B72

21.01.2024 – DE – Stuttgart, Im Wizemann

© Samurai Pizza Cats Tour 2024

