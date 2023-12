Shitney Beers veröffentlicht unangekündigt neue EP “Surprise”

Shitney Beers veröffentlicht unangekündigt neue EP namens “Surprise”. Der Name ist Programm. Knapp ein Jahr nach Veröffentlichung ihres zweiten Albums “This Is Pop” gibt es nun digital die neue EP über das Label Grand Hotel van Cleef.

Trotz eines Jahres voller Shows, sei es auf erster eigener Headline-Tour mit Full-Band oder Solo als Support für Acts wie Die Nerven, Sportfreunde Stiller oder FJØRT, hat SHITNEY BEERS an neuer Musik gearbeitet und veröffentlicht ohne viel Tamtam die Songs „First Rendition Of Serendipity“, „I Don’t Even Know Your Last Name“ und „Broken“ in Form der „Surprise“-EP, die erstmals selbst produziert sind. Ein kleines Weihnachtsgeschenk knapp zwei Wochen vor den Feiertagen.

SHITNEY BEERS – „Surprise“ (EP)

Visualizer „I Don’t Even Know Your Last Name“:

SHITNEY BEERS zu der neuen EP: „Ich bin stolz auf mich, dass ich diese Songs rausbringen konnte. Wir sind zu selten stolz auf uns selbst. Und wenn doch, dann nur für einen kurzen Moment, nachdem wir wieder hart zu uns selbst sind. Die letzten eineinhalb Jahre waren schwierig, aber auch sehr bereichernd. Ich war mehrfach kurz davor alles hinzuschmeißen, weil mich so oft das Gefühl beschleicht, nicht gut oder talentiert genug zu sein. Ständig. Aber ich habe wunderbare Menschen in meinem Leben, die mich aufbauen, mir Dinge sagen, die ich unbedingt hören muss und mich auf meinem Weg unterstützen. Das alles zu tun zu können, diese Songs zu veröffentlichen, bedeutet mir die Welt.“

Neben zwei Support-Shows für Captain Planet und DONOTS zum Abschluss diesen Jahres wird SHITNEY BEERS 2024 erneut zahlreiche Konzerte spielen, sowohl Headline-Shows in Fullband-Besetzung, als auch wieder hochkarätige Support-Slots und Festivals:

SHITNEY BEERS – Live 23/2024

16.12. Hamburg, Hafenklang (vor Captain Planet, Solo)

27.12. Osnabrück, Rosenhof (vor Donots, Solo)

10.01. Bremen, Tower

11.01. Essen, Weststadthalle (vor Sportfreunde Stiller)

12.01. Heidelberg, Karlstorbahnhof (vor Sportfreunde Stiller)

13.01. Lindau, Club Vaudeville (vor Sportfreunde Stiller)

14.01. Wiesbaden, Schlachthof

18.01. Leipzig, Werk 2

19.01. Braunschweig, Eule XO

15.02. Reutlingen, FranzK – Indi(e)stinction (Solo)

16.02. Heilbronn, Maschinenfabrik (Solo)

26./27.07. Schrobenhausen, Noisehausen Festival

16.-18.08. Großpösna, Highfield Festival

© SHITNEY BEERS Tour

