Sonata Arctica: Erste Details zu kommendem Studioalbum “Clear Cold Beyond”

Die Power-Metaller Sonata Arctica haben erste Details zum kommenden Studioalbum “Clear Cold Beyond” veröffentlicht und kündigen eine neue Digitalsingle mit dem Titel “A Monster Only You Can’t See” für Anfang Dezember an.

Ihre aktuelle digitale Single “First In Line” brachte positives Feedback ein. Das Melodic-Metal-Quintett gibt nun aber auch erste Details zur neuen Studioplatte “Clear Cold Beyond”, deren Veröffentlichung für den 08. März 2024 via Atomic Fire geplant ist, bekannt.

Das dazugehörige Artwork stammt von Niko Anttila. Zudem kehrte die Kombo zu Mikko Karmila (Finnvox Studios) zurück, der bereits für den Mix zahlreicher älterer SONATA-ARCTICA-Werke (»Ecliptica« [1999] – »Stones Grow Her Name« [2012]) verantwortlich war. Der ebenfalls an vorherigen Produktionen der Truppe beteiligte Svante Forsbäck (Chartmakers West; u.a. RAMMSTEIN, KORPIKLAANI, DELAIN, THE 69 EYES, DEATHSTARS) sorgte für das abschließende Mastering.

Sänger Tony Kakko dazu: „Wir verspürten schon eine ganze Weile das Bedürfnis, auch mal wieder härtere Stücke aufzunehmen, nachdem unsere letzten Platten doch recht soft ausgefallen waren. Auch wenn wir jene Alben natürlich trotzdem lieben, befanden sich inbesondere auf unserer letzten Scheibe recht wenige Songs, die sich gut als Stützpfeiler in unsere Gute-Laune-Melodic-Metal-Shows einbauen ließen. Daher besannen wir uns letztendlich auf unsere Metal-Wurzeln zurück, was sich fast wie ein Neustart für uns anfühlt. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, die neuen Songs zu schreiben und einzuspielen: Mit unserem kommenden Werk liefern wir wieder weitaus mehr rasante Stücke, die die Fans mitsingen können, was sie hoffentlich auch gerne tun werden. Wir würden am liebsten direkt wieder auf Tour gehen, um zu sehen, wie die Leute auf das neue Material reagieren. Wir sind gespannt!“

Sonata Arctica – Clear Cold Beyond (Artwork)

»Clear Cold Beyond« – Tracklist:

First In Line California Shah Mat Dark Empath Cure For Everything A Monster Only You Can’t See Teardrops Angel Defiled The Best Things Clear Cold Beyond

Bonustracks (nur Digipak + Vinyl!): A Ballad For The Broken Toy Soldiers [MARTIKA-Cover]

Weitere Details, inkl. diversen Vorbestellmöglichkeiten, werden schon recht bald folgen, zeitgleich mit einem weiteren neuen Track. Merkt ‚A Monster Only You Can’t See‘ hier direkt vor, um ihn nicht zu verpassen: https://sonataarctica.afr.link/amonsterPR

SONATA ARCTICA live:

16.03.2024 FI Laukaa – Peurunka Areena [TICKETS]

03.05.2024 NO Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival [TICKETS]

11.05.2024 BE Bomal-sur-Ourthe – Durbuy Rock Festival [TICKETS]

31.05. – 02.06.2024 CZ Pilsen – Metalfest [TICKETS]

– 30.06.2024 FI Helsinki – Tuska Festival [TICKETS]

31.07. – 03.08.2024 DE Wacken – Wacken Open Air AUSVERKAUFT – 10.08.2024 ES Villena – Leyendas del Rock [TICKETS]

SONATA ARCTICA – »Clear Cold Beyond«

— VÖ: 08. März 2024 via Atomic Fire —

Artwork: Niko Anttila

Lineup: Elias Viljanen (Gitarre), Pasi Kauppinen (Bass), Tony Kakko (Gesang),

Tommy Portimo (Schlagzeug), Henrik „Henkka“ Klingenberg (Keyboards)

