Stage Bottles präsentieren “We need each other”

Seit 30 Jahren sind die Stage Bottles schon aktiv und tourten weltweit und präsentieren jetzt ihren neuen Song “We need each other”. Nach zehn Jahren gibt es ein neues Studioalbum, das am 1. Dezember 2023 auf Fettfleck Records erscheint. Musikalisch wird es als Mischung aus Streetpunk, Oi, Ska beschrieben und textlich als extrem politisch und gerade in diesen Zeiten nicht unwichtig. Hier das aktuelle Video zum Titeltrack „We need each other“.

© Stage Bottles – We Need Each Other Cover

