Terror kommen Europa-Tour 2024, Nasty als Support

Die Hardcore-Truppe Terror kommt im kommenden Jahr auf Europa-Tour 2024. Nasty konnten schon als Support gewonnen werden. Die Konzertreihe ist eine Mischung aus Headline-Dates und Auftritte beim Impericon Festival. Tickets müssten ab jetzt verfügbar sein. Die Tour startet am 22. März 2024 in Frederica, Dänemark und läuft bis zum 7. April 2024 und endet dort in Wien, Österreich.

03/22 Frederica, DK @ Tojhuset

03/23 Linkoping, SE @ The Crypt

03/24 Drammen, NO @ Kometen

03/25 Stockholm, SE @ Kulturhuset

03/26 Gothenburg, SE @ Musikens Hus

03/28 Hamburg, DE @ Impericon Festival

03/29 Poznan, PL @ 2 Profi

03/30 Leipzig, DE @ Impericon Festival

03/31 Oberhausen, DE @ Impericon Festival

04/01 Tilburg, NL @ 013

04/02 Ghent, BE @ De Chinastraat

04/03 Strasbourg, FR @ LA Laiterie

04/04 Cluses, FR @ L’Atelier

04/05 Zurich, CH @ Impericon Festival

04/06 Munich, DE @ Impericon Festival

04/07 Vienna, AT @ Impericon Festival

© Terror Europe Tour 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon