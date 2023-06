THE CRYPTEX – Veröffentlichen ihr neues Studioalbum „Nimbus“ am 29.09.

Die niedersächsischen Progressive Rocker von THE CRYPTEX veröffentlichen am 29. September ihr mittlerweile viertes Studioalbum „Nimbus“. Es wird über das von Bernhard Weiss und Harry Oellers (Axxis) geführte Label Phonotraxx erscheinen, das mit dem Release die Labelarbeit nach einer längeren Corona-(Zwangs-)Pause wieder aufnimmt.

„Nimbus“ steht dabei in jeglicher Hinsicht für Wiederaufbruch – es lebt eine surreale, ungezähmte Mischung aus Rock, Pop, Alternative, Metal, Art und Prog-Rock, steht allerdings wie gewohnt breitbeinig und selbstbewusst zwischen allen Stühlen und schlägt eine musikalische, wahnwitzige, aber vor allem geniale Kapriole nach der anderen. „Nimbus“ ist originelles Destillat, das aus der professionellen Verschmelzung von THE CRYPTEX unter der Federführung von Simon Moskon, André Jean Henri Mertens, David Silesu, Markus Kleiner und den Limetree Studios entstanden ist. Die THE CRYPTEX inne wohnende, ungestüme Vielfalt, erkennt der Hörer eindringlich an Songs wie „Somanoid“, „Nimbus“, „The Day We Will Meet Again“ oder „Cobra“.

Die Songtexte von Simon Moskon bilden eine breite, intellektuelle, analytische und ungeschminkte Palette von Emotionen ab und erinnern den Zuhörer an die Komplexität unserer Gefühlswelten, oder gehen hart und schonungslos mit sich, der „Welt“ und allem drumherum ins Gericht, sodass man oft glauben mag, der Song drehe sich einzig um „MICH ALLEIN“. Mit Textzeilen wie „Psychonauts are brewing liquor, grim and dark to praise my demons“ (aus dem Song SON OF FORTUNE) präsentiert THE CRYPTEX das Abgründige, das in jedem von uns schlummert.

Klar und kompromisslos, so brachial und roh, voller Wut, Rebellion, Verzweiflung, Tragik, Freude, Trauer, Hass, Liebe, Zynismus, Offenheit und Schwärze zugleich bietet „Nimbus“ ein breites Spektrum und facettenreiches Hörerlebnis.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einer Releaseshow am 29.9. im Musikzentrum Hannover.

Label: www.phonotraxx.de

Band: www.thecryptexofficialband.com

© The Cryptex – Nimbus Artwork

Text: Rosenheim Rocks