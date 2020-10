The Dreaming Band 2 von Simon Spurrier, Bilquis Evely und Abigail Larson Comickritik

Immer noch ist Dream, der Herr der Träume verschwunden. Nachdem der letzte Ersatzmann eher ein Reinfall war und das Traumland fast zerstört hatte, ist nun eine neue Ersatzfigur da. Durch das Opfer von Cain wurde der seltsame Würfel aufgebrochen, der plötzlich im Traumland erschienen war und herausgekommen ist eine Art neuer Gott.

Dieser muss sich aber selbst erst einmal finden, wird dabei aber von Abel unterstützt, der ihm die wichtigsten Regeln des Traumlandes beibringen möchte. Dieses gelingt auch mal mehr und mal weniger gut, da der neue Regent eigentlich nur ein kleines Kind ist, welches seinen Willen durchsetzen möchte.

In der Welt der Menschen erlebt Miranda Walker gerade ihren eigenen Albtraum. Während ihre Mutter im Sterben liegt vertraut sie ihre Probleme einem seltsamen Komapatienten an. Dabei geht es vor allem um ihre Tochter Rose, die sich unsterblich in den mysteriösen neuen Nachbarn verliebt hat.

Dieser seltsame Nachbar sorgt dafür, dass sich Rose zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder öffnet. Sie stürzt sich Hals über Kopf in die Beziehung mit dem mysteriösen Mann. Dabei erlebt sie die schönste, aber auch die traurigste Zeit ihres Lebens. Denn nach den ersten Glücksgefühlen bringt ein seltsamer Kult sie dazu ihren Geliebten zu verraten. In einem letzten Akt der Liebe geht ihr Geliebter auf verschlungenen Wegen ins Traumland zurück um sich dort zu regenerieren.

Im Traumland versuchen unterdessen die rebellische Dora und der Traumrabe Matthew den Herrn der Träume zu finden. Dazu müssen Sie aber zuerst seinen Weg verfolgen, den er bei seiner Regeneration genutzt hat und die Teile einsammeln, die er zurückgelassen hat. Ein gar nicht so einfaches Unterfangen, da mit jedem Teil auch eine Geschichte zusammenhängt.

Der zweite Band der „Sandman Universe“ Comireihe „The Dreaming“ ist eine spannende Schnitzeljagd durch das Land der Träume. Fans des Sandman Universums werden begeistert sein von diesem Band. Es gibt immer wieder kleine Anspielungen und Querverweise auf vorherige Geschichten.

So befinden sich Dora und Matthew beispielsweise im Feenland, in dem auch schon der größte Magier aller Zeiten Timothy Hunter einige Zeit verbracht hat. Sie treffen auch in der Bar ohne Namen ein, wo die einzige Bezahlung eine gute Geschichte ist, bevor die Reise dann in die nächste Ebene der Traumwelt weitergeht.

Wie auch schon im ersten Band wird der Fokus in „The Dreaming“ auf das Traumland und die Geschehnisse in eben diesem gelegt. Die ersten beiden Geschichten weichen da scheinbar ein wenig vom üblichen Standard ab, in der großen Geschichte macht dieser kleine Ausflug in die Welt der Menschen aber durchaus Sinn. Um diese Geschichten ein wenig mehr abzugrenzen hat die reguläre Zeichnerin Bilquis Evely den Zeichenstift an Abigail Larson abgegeben.

Verantwortlich für die Geschichten zeigt sich Autor Simon Spurrier der sich in Neil Gaimans Welt komplett austoben kann. Für die Haupthandlung steht wieder Zeichnerin Bilquis Evely zur Verfügung, die das Traumland mit ihrem Zeichenstift zum Leben erweckt.

Von den neuen Reihen der „Sandman Universe“ Reihen ist „The Dreaming“ die Reihe, die von der Handlung noch am vielfältigsten ist und durch die Menge an Figuren auch eine Menge an Potential.

Leider waren die Verkaufszahlen des kompletten „Sandman Universe“ nicht hoch genug, so dass alle Reihen dieses Universums von Panini eingestellt worden sind. Die Geschichten sind aber alle durchweg hervorragend, so dass man nur hoffen kann, dass es vielleicht irgendwann einmal eine Gesamtausgabe dazu geben wird.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten