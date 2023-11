Nach vierzehn Jahren Pause kündigt die Hardcore-Band aus Boston The Hope Conspiracy mit “Confusion/Chaos/Misery” eine neue EP und damit neue Musik an. Erscheinen wird das Release digital am 22. November. Die bisher letzte EP namens “True Nihilist” erschien 2009 von den Bostonern. Vorbestellen geht hier. Reinhören könnt ihr hier:

