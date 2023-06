The Idiots feiern Video-Premiere zu “Downtown Lover”

Einst wurden The Idiots von der Bravo als Deutschlands extremste Punkband betitelt und nun haben sie kürzlich einen weltweiten Plattenvertrag bei Massacre Records unterschrieben. Ihr kommendes, zehntes Studioalbum namens “König der Idioten” erscheint nun am 04. August 2023.

Heute veröffentlichte die Band einen Album Vorgeschmack, samt Videoclip zum Song “Downtown Lover”. Dazu verrät uns THE IDIOTS- Sänger Sir Hannes Smith: “In dem Song geht es darum, dass man sich, egal in welchen mentalen, psychischen und physischen Abgründen man sich befindet, wieder ins Leben zurückholen kann. Musikalisch geht der Track von Anfang an wie eine Rakete los und ist eine Mischung aus Hardcore, Metal und Punk. Dann erhebt sich der Refrain mit Melodie und lädt dich ein…”

“THE IDIOTS sind Freidenker und die letzten 2 1/2 Jahre mit dieser verfickten Pandemie und den unsinnigen, menschenverachtenden Kriegen sowie Diktaturen haben ein wahnsinniges Wutpotential in uns aufkochen lassen. Wir fressen und konsumieren nicht alles, was uns aufgetischt und vorgeschrieben wird. Genauso wenig schlucken wir alles herunter oder gehören zu den Bauern im neuen wiederkehrenden Mittelalter. Wir lassen uns nicht mit “Brot und Spielen” (Fußball & Großereignissen) von Korruption, Völkermord, Überwachungsstaat Cyberkrieg und Staatsgewalt ablenken oder manipulieren.” Kommentiert die Band. “Wir stehen und kämpfen für Respekt, Vielfalt, Menschenrechte, Natur- und Tierschutz! Auch setzen wir uns gegen Unterdrückung und jede Art von Diktaturen und für Minderheiten ein.”

“König der Idioten” wurde von Dennis Koehne gemixt und gemastert, das Cover Artwork entstammt der Feder von Gregor Kierkowicz. Ab dem 04. August 2023 als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digital Formaten über Massacre Records erhältlich.

© The Idiots – König der Idioten Artwork

“König der Idioten” Tracklist:

Darkness Terror Downtown Lover Ich bin böse König der Idioten Never Give Up Proud To Be An Idiot Psychopath Punk Rock Bunny SchwArz Neverland (CD Bonus Track) Zeit (CD Bonus Track)

THE IDIOTS Live:

08.07.2023 DE Lünen – Brinkhoff’s Brunnenfestival

04.08.2023 DE Dortmund – Idiots Records (unplugged – Album Release Show)

05.08.2023 DE Dortmund – Idiots Records (unplugged – Album Release Show)

29.09.2023 DE Coesfeld – Fabrik

30.09.2023 DE Quedlinburg – KUZ Reichenstrasse

01.10.2023 DE Frankfurt – Batschkapp

02.10.2023 DE München – Backstage

08.10.2023 DE Braunschweig – KUFA

04.11.2023 DE Dortmund – Junkyard