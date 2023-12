The Rolling Stones erreichen Platinstatus mit „Hackney Diamonds“

The Rolling Stones haben mit ihrem aktuellen Studioalbum “Hackney Diamons” den Platinstatus erreicht. Die Rock-Giganten verbringen demzufolge die weihnachtlichen Festtage auf der Nummer 1. Außerdem gibt es in dieser News auch ein neues Video zum Track “Mess It Up” zu sehen. Darin ist auch Schauspieler Nicholas Hoult zu sehen.

© The Rolling Stones – Hackney Diamonds (Artwork)

Nach dem 80. Geburtstag von Keith Richards ist diese Nachricht sicherlich eine schöne zusätzlich zum Jahrestag. Nachdem „Hackney Diamonds“ für die meistverkauften Einheiten zum Album des Jahres 2023 in Deutschland gekürt wurde, kletterte das aktuelle Werk der Stones bereits in der vergangenen Woche wieder auf Platz #1 der Offiziellen Deutschen Charts und macht es sich dort nun über die Feiertage gemütlich. „Hackney Diamonds“ hatte zudem kurz nach Veröffentlichung bereits Goldstatus erreicht, nun wird das Album mit Platin veredelt.

Vor wenigen feierte außerdem das Video zur Single „Mess It Up“ Premiere! Darin ist Schauspieler Nicholas Hoult in der Hauptrolle zu sehen. Video ist unten zu sehen!

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon