X Japan’s Yoshiki arbeitet mit den Scorpions für “Wind Of Change”-Performance zusammen (mit Video)

Yoshiki, japanischer Komponist, Drummer, Pianist und Mitglieder der Rock-Band X Japan, arbeitete kürzlich mit der deutschen Rock-Legende den Scorpions für eine neue gemeinsame “Wind Of Change”-Performance zusammen. Das Video könnt ihr davon unten sehen.

Der Clip ist in der Musik-Dokumentation “Yoshiki: Under The Sky” enthalten und diese feierte ihre Premiere im vergangenen September im AMC Empire 25 in New York City’s Times Square.

“Yoshiki: Under The Sky” beinhaltet Aufnahmen von und mit anderen internationalen Künstlern. Aufgenommen wurde diese in Deutschland, Beijing, Tokio und Los Angeles. Der Film enthält auch Aufnahmen, Interviews (etc.) von The Chainsmokers (USA), St. Vincent (USA), Scorpions (Germany), Sarah Brightman (UK), Nicole Scherzinger (USA), HYDE (Japan), Sugizo (Japan), SixTONES (Japan), Jane Zhang (China) und Lindsey Stirling (USA).

Der Film wurde von Emma Award Preisträger Sid Ganis (Iron Man, Akeelah and the Bee, The Making of Raiders of the Lost Ark), Emma Award Preisträger Mark Ritchie (Homecoming: A Film by Beyoncé, The Big Steppers Tour: Live from Paris) sowie Stephen Kijak produziert. Regie führte Yoshiki.

© Yoshiki: Under The Sky

