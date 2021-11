Zoodrake: Neues Video “Hit The Ground” veröffentlicht

Mit “Hit the Ground” ist kürzlich die dritte Video-Single aus dem neuen Zoodrake Album „Seven“, welche von einem Musikvideo begleitet wird, erschienen. Hilton Theissen sagt über den Song: „Manchmal spürt man das Leben erst durch eine schmerzhafte Erfahrung oder man nimmt sich selbst erst wirklich wahr durch einen harten Absturz, der die Grenzen zum Wahnsinn erkundet.“ Das Video gibt es weiter unten zu sehen.

© Zoodrake – seven Artwork

Album Tracklist:

01 success of the snake

02 jackal parade

03 bleed among vamps

04 seven

05 right back

06 nothing’s wrong

07 hit the ground

08 new oceans

09 little mantra

10 chant