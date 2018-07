Monsters and Critics

Während ihrer Weltreise wird Professor Dr. Dr. Dr. van Dusen von seinem Freund und Chronisten Hutchinson Hatch überrascht, der einen Fall an van Dusen heranträgt. Ein Leuchtturmwärter soll in Pendeen Selbstmord begangen haben, indem er sich mit einer Schlinge um den Hals vom Turm geworfen haben soll. Roberta Scott, die Tochter des Toten, hat von van Dusen gehört und bittet ihn nun über Hatch um seine Hilfe. Doch der Professor hat kein wirkliches Interesse an dem Fall, da ja alles klar zu sein scheint.

Dieses kann Roberta aber nicht auf sich sitzen lassen und stürmt wie eine Furie in van Dusens Salon, um den Professor zur Rede zu stellen. Van Dusen ist begeistert vom Einsatz der jungen Frau und verspricht seine sofortige Hilfe. Seine Tasche ist sogar schon gepackt, so dass sie alle sofort aufbrechen können. In Pendeen angekommen schaut sich van Dusen zuerst einmal den Leuchtturm an und lässt sich dann von Roberta die Ereignisse kurz vor dem Tod ihres Vaters schildern. Zu diesem Zeitpunkt war er noch gut drauf und sprach sogar davon, dass seine Tochter bald in London studieren gehen könne – obwohl in dem Moment gar kein Geld vorhanden war. Van Dusen stellt die Vermutung an, dass es sich bei Robertas Vater um einen Erpresser gehandelt haben könnte, der nur seine Strafe bekommen hat, was die Frau völlig aus der Haut fahren lässt.

Nachdem die Wogen wieder geglättet sind, begeben sich Hatch und Roberta in den Dorfpub um dort eigene Ermittlungen anzustellen. Schon bald stellt sich heraus, dass Schnüffler nicht gerne gesehen sind und die männlichen Dorfbewohner ein Auge auf Roberta geworfen haben. Sie berichten dies van Dusen, der die beiden aber sofort wieder zum Strand schickt. Ein schwerer Fehler, denn plötzlich taucht ein Boot auf, das geschmuggelten Schnaps an Land bringt. Leider verstecken sich Hatch und Roberta genau in der Lade-Zone der Verbrecher und werden daher auch prompt entdeckt…

Nach kurzer Pause veröffentlicht All Score nun die vierzehnte Episode mit neuen Abenteuern von Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Wie man es schon gewohnt ist, sind diese Episoden komplett neue Geschichten, die als Zwischenfolgen zu den anderen Abenteuern zu sehen sind. Als Chronist hat man natürlich noch viel mehr Abenteuer gesehen, so dass man nun auf diese eher „geheimen Fälle“ aus dem Leben von van Dusen zurückgreifen kann. Wie man es von van Dusen gewohnt ist, wird die Geschichte nach dem typischen „Whodunit“ Prinzip aufgebaut. In dieser Episode ist der Sachverhalt aber ein wenig anders, da es zum Schluss nur noch den Täter und einen Zeugen gibt, der über die vergangenen Geschehnisse aufgeklärt wird. Natürlich werden die Folge über wieder viele falsche Spuren gelegt, so dass man bis zum Ende mit raten muss, wer der wahre Mörder ist.

Für diese Geschichte konnten die Verantwortlichen bei All Score erneut Marc Freund fürs Buch sowie Gerd Naumann für die Regie verpflichten. Freund hat in der Vergangenheit schon viele spannende van Dusen Abenteuer verfasst, denen diese Geschichte in nichts nach steht. Dabei sind die neuen van Dusen Abenteuer nicht nur spannend, sondern auch gespickt mit einer Prise Humor, vor allem in Verhalten von Hatch. Diesmal langt in dieser Beziehung auch der Professor ein wenig zu, auch wenn er es niemals zugeben würde. So versteckt er sich beispielsweise hinter einer Tür und taucht dann wie aus dem nichts auf.

In der Sprecherriege konnte man erneut Bernd Vollbrecht als Professor van Dusen sowie Nicolai Tegeler als Hutchinson Hatch verpflichten. Diese sind schon von Beginn an mit dabei und ich würde mal behaupten, dass die Serie ohne die beiden auch nicht mehr so gut funktionieren würde. Dazu kommen noch Franziska Endres als Roberta Scott, Rüdiger Schulzki als Preston Davies, Bert Franzke als Wilkie Scott, Harald Effenberg als Dr. Angus Hall, Lutz Harder als Roy Mitchell, Tino Kießling als Glen Turner sowie Heiko Akrap als Badger Carson. Diesen gelingt es zusammen mit den Soundeffekten und der wirklich hervorragend ausgewählten Musik dem Hörspiel die passende Atmosphäre zu verleihen, so dass man am liebsten sofort direkt im Anschluss noch mehr van Dusen hören möchte. Eine gute Episode, mit einem spannenden, dennoch ein wenig übertriebenen Ende.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten