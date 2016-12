Professor van Dusen Fall 8 Professor van Dusen und der erfundene Tod Hörspielkritik

Kurz vor einem bedeutenden Erfinderkongress im Battery Park von Manhattan präsentiert Professor van Dusen seinem Freund und Kollegen dem Reporter Hutchinson Hatch seine neueste Erfindung. Er hat eine Maschine entwickelt, mit der er erkennen kann, ob jemand die Wahrheit spricht oder nicht. Hatchs Bezeichnung Lügendetektor speist er als Unsinn ab, da es solch einen Nonsens nicht gibt. Schon kurz darauf machen sich die beiden auf nach Manhattan und checken dort im Hotel von Edna Creager ein, indem sich die Erfinder die Klinke in die Hand geben.

Schon am ersten Tag bei einer der wichtigsten Präsentationen kommt es zu einem verheerenden Zwischenfall. Dr. Fennimore Sparkle steht auf der Bühne und präsentiert seine beheizbaren Cowboystiefel. Mitten im Höhepunkt seiner Präsentation kommt es aber zu einer Überspannung in der Kontrollkonsole, die ihn das Leben kostet. Das Publikum und die Veranstalter sind entsetzt, können sich diesen Fehler aber nicht erklären.

Doch ebenso wie im Showbusiness muss auch bei der Erfindermesse die Präsentation weitergehen. Schon am nächsten Tag geht die Veranstaltung unter polizeilicher Aufsicht durch Detective Sergeant Rigolette Caruso weiter. Man erwartet keine weiteren Zwischenfälle, wird aber leider auch diesmal enttäuscht. Schon bei der nächsten Präsentation, bei der eine Trockenhaube für die Dame von Welt gezeigt wird, wird die Erfinderin June Highstaple von ihrer Erfindung erschlagen. Ein Tod kann ein Unfall gewesen sein, doch bei zweien sieht es sehr nach Mord aus. Van Dusen und Hatch beginnen mit ihren Ermittlungen und decken dabei ein lange gehütetes Geheimnis auf.

All Score Media präsentiert mit „Professor van Dusens und der erfundene Tod“ nun schon die achte neue Episode des beliebten Amateur-Kriminologen. Auch in dieser Folge beweist van Dusen wieder wie schlau er ist und was für einen Sachverstand er besitzt um die beiden Mordfälle aufzuklären. Die Szenerie auf eine Erfindermesse zu verlegen ist ein gelungenere Schachzug, da dem Autor damit alle Möglichkeiten sowie alles Phantastische offen steht, welches später erfunden wurde, oder niemals gut genug für ein Patent war. Die Fledermausbombe ist ein schönes Beispiel dafür, da nur Batman diese wirklich gebrauchen kann.

Als Autor konnte Regisseur Gerd Naumann für diese Episode wieder Marc Freund verpflichten, der schon einige der neuen Episoden verfasst hat. Die Geschichte ist wieder nach dem klassischen „Whodunit“ Prinzip aufgebaut, bei dem am Ende die letzten Überlebenden sowie die Polizei zusammengerufen werden um den Mörder zu entlarven. Dieser Fall stellt sich als besonders schwierig heraus, da die Anzahl der Verdächtigen ständig schrumpft, doch zum Glück hat van Dusen ja noch seine eigene Erfindung in der Hinterhand.

Auch für den achten „Professor van Dusen“ Fall konnten die Macher von All Score Media erneut auf die nun schon bekannten Stimmen der Hauptfiguren zählen. So sind Bernd Vollbrecht als Professor van Dusen, Nicolai Tegeler als Hutchinson Hatch und Gerald Paradies als Det. Serg. Rigoletto Caruso zu hören. In weiteren Rollen konnte man olfgang Condrus, Mogens von Gadow, Christian Rode, Hans-Eckart Eckhardt, Ilka Teichmüller, Jörg Hangstler, Dirk Hardegen und Hildegard Meier verpflichten. Diese zeigen, warum „van Dusen“ immer wieder eine spannende Kriminalgeschichte ist, auch wenn die Handlung manchmal ein wenig sehr abstrus ist.

