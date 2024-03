Rauhbein veröffentlichen ‚Blau & Weiss‘, die neue Hymne des deutschen Eishockeyclubs Kassel Huskies

Das deutsche Folk-Rock-Quintett Rauhbein geht ab kommender Woche wieder auf Reisen. Die Kombo pilgert aber auch regelmäßig in die Nordhessen Arena. Dort ist unter anderem der EC KASSEL HUSKIES, der aktuelle Hauptrundenmeister der DEL2, der mitten in den Aufstiegs-Play-offs steckt, zuhause, dem die Jungs um Henry M. Rauhbein mit Hingabe die Daumen drücken. Rauhbein haben daher ihrem Herzensverein nun eine eigene Hymne gewidmet. ‚Blau & Weiss‘, der die Vereinsfarben der HUSKIES symbolisiert und schon bald im Kasseler Rund und hoffentlich auch in der ersten Liga zu hören sein wird, ist ab sofort auf allen gängigen Streamingportalen verfügbar.

Seht euch das dazugehörige Musikvideo auf YouTube an:

RAUHBEIN beziehen Stellung: „Eishockey ist Rock ’n‘ Roll! Egal, ob Musik oder Sport – beides ist mit großer Leidenschaft verbunden und das, wenn es einen erstmal richtig gepackt hat, meist EIN LEBEN LANG.“

