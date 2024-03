Alligatoah mit neuem Track “Ich Ich Ich” und Support-Band

Der Allround-Musiker Alligatoah hat mit “Ich Ich Ich” nach den beiden Songs “So raus” und Scheissdreck” einen weiteren Track veröffentlicht und gibt eine Support-Band für einige seiner Konzerte bekannt. Auf der neuen Single vom kommenden Album “Off”, das am 22. März 2024 erscheinen wird, ist auch ein Gitarrensolo von Mille Petrozza von der legendären Metal-Band Kreator zu hören. Bei den Konzerten in Frankfurt und in Hamburg ist die Gruppe Bluthund mit dabei. Nach dem Video gibt es den Instagram-Post der Band.

ALLIGATOAH – ICH ICH ICH

