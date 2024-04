NOFX – Half Album CD Kritik

Kürzlich erschien das “Half Album”, eine EP, von NOFX und damit eine der drei Veröffentlichungen, die sich noch in Arbeit befinden oder befunden haben. Die anderen beiden sollen “Everybody Else Is Insane” und “NOFX: A–Z” heißen. In diesem Jahr soll es die letzten Shows von der Gruppe um Fat Mike geben. Liegt also nahe anzunehmen, dass die anderen beiden Veröffentlichungen auch noch 2024 erscheinen werden.

© NOFX – Half Album (Artwork)

Das “Half Album” beginnt mit dem Track “Fake-A-Wish Foundation” und handelt von jemanden, der Shirts und Co geschenkt bekommen hat von verschiedenen Bands. Darunter eben auch NOFX. Das Ganze hat sich dann als Fake herausgestellt und das Geschenk von NOFX ist eben dieser bissige Song. Wenngleich musikalisch auch eher untypisch.

Die einzige Single “I’m A Rat” wurde vor circa einem Jahr von der Band Hi-Standard interpretiert und bekommt jetzt die volle NOFX-Packung. Das Musikvideo dazu soll von dem Charakter Steamboat Willie inspiriert worden sein. Schön melodisches Punkrock-Stück für das man die Band kennt.

“The Queen Is Dead” ist ein Stück, welches ursprünglich auf “You’re Welcome” von Cokie The Clown aus dem Jahre 2019 erschien. Dies ist die punkige Version davon. Danach folgen die Tracks “The Humblest Man in the World” (ein Song über seine Arroganz) und “The Last Drag”. Beide stark gewöhnungsbedürftig. Aber letztgenannter sagt mir dann doch am meisten zu von den beiden Stücken. Sehr abwechslungsreicher Song.

Bei einigen wiederverwerteten Tracks bekomme ich ein ungutes Gefühl, etwas recycltes zu hören. Aber zum Besten, was ich von NOFX gehört habe, zählt es auch nicht. Dennoch ist es von (richtig) schlecht auch sehr weit entfernt. Warm geworden bin ich definitiv nicht.

