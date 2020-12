Baffdecks – Vergessene Träume CD Kritik

Im Jahr 2000 erschien nach dem 1997er-Album “Zerreißprobe” der Nachfolger “Vergessene Träume” der Band Baffdecks. Ob er an dem Sound, der Qualität des Vorgängers anknüpfen kann, das wollte ich jetzt nochmal überprüfen. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich mich damals zum Release mit einem eigenen Projekt mit dem Album beschäftigt habe wie auch mit “Zerreißprobe”. Aber auch das Album hab ich ja kürzlich nochmal besprochen. Nachzulesen an dieser Stelle.

Es dauerte auf jeden Fall länger mit dem Album heutzutage warmzuwerden. Zumindest gegenüber dem Vorgänger “Zerreißprobe”, der mir auch nach einigen Durchgängen von “Vergessene Träume” besser gefallen hat.

Stilistisch bleibt es wie zuvor. Es ist eine deutlich ausgeprägte Hardcore-Kante in dem, was andere vielleicht einfach als Deutschpunk abstempeln würden. Es ist eher Hardcore-Punk mit Betonung auf dem erstgenannten Stil.

Die erste drei Songs gehen direkt nach Vorne. Dabei handelt es sich, in dieser Reihenfolge, um den Titeltrack, “Der Strom des Lebens” und “Sonnenuntergang”. Erst bei “Die 2. Runde” geht es melodischer und langsamer zur Sache, zumindest zu Beginn und ist daher eine wohltuende Abwechslung. Track 7 “Es war einmal” hat einen ebenfalls langsameren Beginn und zieht dann langsam das Tempo an. “Feigheit vor dem Feind” – Track 11 – habe ich, aus welchen Gründen auch immer, anders in Erinnerung. Vielleicht gab es auf einem der vorherigen Alben ein Sample oder auf einem Sampler, einer Compilation, eine andere Version. Mit Lied Nummer 13 gibt es auf den ersten 3000 Exemplaren der ersten Auflage des Albums eine Coverversion von “Paul ist tot” von den Fehlfarben.

Alles in allem geht das Album durchaus in Ordnung und findet bestimmt auch heute noch seine Hörerschaft.

Wertung: 6,5 von 10