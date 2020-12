Baffdecks – Zerreißprobe CD Kritik

Im Jahre 1990 gründete sich die Hardcore-Punk-Band Baffdecks aus Bruchsal. Aufgelöst hat sich die Band 2006 und die letzte Besetzung war:

Gesang: Edde

Gitarre: Gert

Gitarre: Ün

Bass: Martin

Schlagzeug: Goldfinger

Vor “Zerreißprobe” (1997) erschien das Album “Die Zeit ist ein Mörder” (1993) und beide beim SPV-Sublabel Armageddon. Das letzte Album “Vergessene Träume” erschien im Jahr 2000 via Dröönland Production. Sechs Jahre später löste sich die Band nach Austritt von Haupt-Texter und Gitarrist Ün die Gruppe auf.

Zum damaligen Release habe ich die CD auch erhalten und fand sie, so meine Erinnerung mich nicht trügt, ganz gut. Daher finde ich es spannend, wie gut ich sie heutzutage noch finde und möchte auch auf die ein oder andere ältere hörenswerte Platte verweisen. Und hier habe ich auch ein bisschen vorweg gegriffen, denn das Album sagt mir immer noch zu. Kein lupenreiner Deutschpunk dafür aber ein bisschen mehr Schmackes und schon durchdachte Texte.

Weil es gerade läuft, kann das Stück auch als Beispiel dienen. Die Rede ist von “Zerstreutheit, Unrecht und Isolation”. Dieses Stück ist nicht nur brachial und fernab vom Einheitsbrei, sondern besitzt auch, was öfter vorkommt, ein Sample, ein Solo, schicke Melodien und dennoch verliert es nicht an der direkten Aussage. Man versteht, was gesagt werden soll. Für kommende Bands sicherlich auch eine Quelle der Inspiration. Immer noch, leider, sehr aktuelle Texte und so oder so eine gute Platte.

Wertung: 8 von 10