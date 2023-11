Blackout Problems veröffentlichen klimakritische Single „GLOFS“ mit Rou Reynolds von Enter Shikari

Blackout Problems veröffentlichen heute ihre klimakritische Single „GLOFS“ zusammen mit Rou Reynolds von Enter Shikari als Feature-Gast. Ihr neues Studioalbum „RIOT“ wird am 23. Februar 2024 erscheinen. Bei “GLOFS” handelt es sich um die zweite Single aus dem kommenden Blackout Problems Album. „GLOFS“ wurde inspiriert von der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 und rekonstruiert Bilder von Naturgewalten und deren Folge für die Menschen. GLOFS ist zudem die Abkürzung für „glacial lake outburst flood“ und fungiert als Beschreibung, wenn es zum Versagen eines Staudamms kommt, welcher einen Gletschersee enthält.

BLACKOUT PROBLEMS Pressefoto – © Bernhard Schinn

Rou Reynolds als Feature-Gast auf „GLOFS“ dabei zu haben ist ein absolutes Highlight für BLACKOUT PROBLEMS. „Anfangs hätte ich nicht daran geglaubt, dass das wirklich klappt. Dann plötzlich, zwei, drei Monate nach der Anfrage, hatte ich eine WhatsApp von Rou Reynolds mit einem Dropbox-Link. Wir haben seinen ersten Entwurf direkt genommen, weil er so magisch war und einfach perfekt passte! Für uns geht damit ein kleiner Lebenstraum in Erfüllung“, so BLACKOUT PROBLEMS Sänger Mario Radetzky, während Rou Reynolds selbst sagt: „Es ist mir eine Ehre, dass meine Freunde BLACKOUT PROBLEMS mich gebeten haben, bei diesem Song mitzumachen. Es ist ein so exzellent gestalteter Track und ich kann es kaum erwarten, ihn zusammen auf unserer gemeinsamen Europatournee im nächsten Jahr zu spielen!“

Das dazugehörige Musikvideo zeigt die Band und Reynolds gemeinsam bei einer Liveperformance in einem Club, gedreht in der Black Box im Fat Cat München. „Zum ersten Mal haben wir Fans für einen Dreh eingeladen, ca. 75 StatistInnen waren vor Ort. Sie hatten aber natürlich keine Ahnung, dass Rou Reynolds auch bei dem Dreh dabei sein würde. Umso größer war die Überraschung und alle haben sich wahnsinnig gefreut.“

Detailverliebte Fans werden ein wiederkehrendes Element erkennen, dass bereits im Video zu „PUZZLE“ zu sehen war: eine Telefonzelle. „Zwischenmenschliche Kommunikation ist ein zentrales Element auf unserem Album „RIOT“. Die Telefonzelle an sich bietet aber natürlich noch viel mehr Interpretationsspielraum – wir wollen aber nicht zu viel verraten.“

https://blackoutproblems.lnk.to/GLOFS

BLACKOUT PROBLEMS Live

Supporting ITCHY

23.12.23 Ulm – Roxy

Supporting Enter Shikari

19.02.24 Brüssel – Ancienne Belgique

21.02.24 Paris – Le Trianon

23.02.24 Amsterdam – AFAS Live

24.02.24 Köln – Palladium

25.02.24 Hamburg – Sporthalle

27.02.24 Berlin – Columbiahalle

28.02.24 München – Zenith

