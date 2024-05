“All Eyez on Me” mit deutscher TV-Premiere

Mit “All Eyez on Me” bekommt die Filmbiografie über den Rapper Tupac Shakur seine Deutsche TV Premiere Mitte Juni. Der Film erschien in den USA im Jahr 2017. Nachfolgend gibt es den gleichnamigen Song und weiter unten den Trailer dazu.

Der gleichnamige Song:

Deutsche TV Premiere

All Eyez on Me | 15.06.2024, 21.45 – 23.55 Uhr | ONE

Personen:

Tupac Shakur (Demetrius Shipp, Jr.)

Jada Pinkett (Kat Graham)

Leila Steinberg (Lauren Cohan)

Journalist (Hill Harper)

Afeni Shakur (Danai Gurira)

Suge Knight (Dominic L. Santana)

Biggie Smalls (Jamal Woolard)

und andere

Musik: John Paesano

Kamera: Peter Menzies, Jr.

Buch: Jeremy Haft, Eddie Gonzalez, Steven Bagatourian

Regie: Benny Boom