Broilers: 15.000 Karten für Weihnachtskonzerte in Rekordzeit ausverkauft

Die Broilers haben die 15.000 Karten für ihre anstehenden Weihnachtskonzerte in Düsseldorf in Rekordzeit ausverkauft. Damit ist der »SANTA’S ACTION CLUB« 2023 sold out. Zwei Abende in Düsseldorf die große Broilers-Bescherung mit »Weihnachtsaufführungen« und ihrem Freund Chuck Ragan als Special Guest.

BROILERS – »SANTA’S ACTION CLUB« 2023

22.12.2023 Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle – AUSVERKAUFT!

23.12.2023 Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle – AUSVERKAUFT!

Außerdem feiert die Band ihr Tourfinale von »NIEMAND WIRD ZURÜCKGELASSEN!« SOMMER 2023 vor zehntausenden Fans. Den Abschluss bilden die zwei Open-Air-Konzerte in Erfurt und in Hannover.

19.08.2023 Erfurt, Domplatz – Support: Donots

01.09.2023 Hannover, Expo-Plaza – Support: Sondaschule

BROILERS – FESTIVALS 2023

11.08.2023 Püttlingen, Rocco Del Schlacko

12.08.2023 Eschwege, Open Flair Festival – AUSVERKAUFT!

13.08.2023 Rothenburg o.d. Tauber, Taubertal Festival

08.-09.09.2023 Jarmen, Wasted in Jarmen

Fette Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de – reguläre Tickets gibt es bei Eventim unter www.eventim.de

© Broilers – SANTA’S ACTION CLUB 2023 Plakat