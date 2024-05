Die Ärzte geben Vor-Konzerte und Supports bekannt

Die Ärzte kündigen Konzerte vor den Konzerten an. Darunter Gigs in der Theaterfabrik in München und im LKA Longhorn in Stuttgart.

DIE ÄRZTE LIVE:

DIE KONZERTE VOR DEN KONZERTEN

04.06.2024 München – Theaterfabrik

Einlass 18:30 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

05.06.2024 Stuttgart – LKA Longhorn

Einlass 18:30 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

Maximal zwei auf den Namen der Käuferin oder des Käufers personalisierte Tickets sind zum Endpreis von je 45,50 EUR ab Mittwoch, 15. Mai 2024, 17 Uhr ausschließlich hier erhältlich:

bademeister.opm-shop.com

Bei den “OMG DIE ÄRZTE LOL” TEMPELHOF 2024 Konzerten spielen nicht nur die ärzte:

23.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof – Ausverkauft!

Gäste:

Girlschool / girlschool.co.uk

Shirley Holmes / shirleyholmes.de

24.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof – Ausverkauft!

Gäste:

Panteón Rococó / panteonrococo.com

Malts Orchestra / www.maltsorchestra.com

25.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof

Gäste:

Donots / www.donots.com

Cari Cari / www.caricariragazzi.com

Tickets gibt es ausschließlich hier: bademeister.opm-shop.com

Es sind für alle drei Konzerte (noch) Sozialtickets für 19,90 € (zzgl Versand) erhältlich: bademeister.opm-shop.com/sozialtickets.php

Alle Infos zu Konzerten von DIE ÄRZTE nur verlässlich auf: www.bademeister.com

Außerdem erscheint Mitte Oktober diesen Jahres von der besten Band der Welt ein Songtexte-Buch von Michael Loesl beim Reclam Verlag.

DIE ÄRZTE

40 Songtexte aus Berlin

Vorw. u. Anm. von Michael Loesl

160 S.; Broschur; 9,6 × 14,8 cm

€ (D) 8,00 / € (A) 8,30

ISBN: 978-3-15-014570-8

Erscheint Mitte Oktober 2024

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon