AC/DC: Special Guest für Tour 2024 bekannt

Die australischen Hardrocker von AC/DC haben den Special Guest für ihre Tour im Jahr 2024 bekannt gegeben. Der Tourstart ist nicht mehr allzu lange hin. Nach einigen Konzerten in ausgewählten Städten sind neben den Zusatzkonzerten auch noch andere Orte hinzugekommen. So ziehen sich die elf Konzerte in Deutschland von Mitte Mai bis in den August hinein. Als Support konnte die Band The Pretty Reckless gewonnen werden.

Hier die Termine:

17.05.2024 – Gelsenkirchen, Veltins-Arena

21.05.2024 – Gelsenkirchen, Veltins-Arena

09.06.2024 – München, Olympiastadion

12.06.2024 – München, Olympiastadion

16.06.2024 – Dresden, Rinne Open Air

19.06.2024 – Dresden, Rinne Open Air (Zusatzkonzert!)

13.07.2024 – Hockenheim, Hockenheimring

17.07.2024 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

27.07.2024 – Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07.2024 – Hannover, Messe

04.08.2024 – Hannover, Messe (Zusatzkonzert!)

