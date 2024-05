Twenty One Pilots: Neues VÖ-Datum für das kommende Album “Clancy”

Twenty One Pilots verkünden ein neues Veröffentlichungsdatum für das kommende Studioalbum “Clancy”. Der Release verschiebt sich um eine Woche nach hinten und ist jetzt demzufolge am 24. Mai 2024. Twenty One Pilots kündeten „Clancy“ im März zusammen mit der Veröffentlichung der Lead-Single „Overcompensate” an. “Backslide” und “Next Semester” sind zwei weitere bereits veröffentlichte Songs aus dem kommenden Album. Wir haben an dieser Stelle schon berichtet.

© Twenty One Pilots – Clancy (Artwork)

