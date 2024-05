Unzucht geben neuen Sänger bekannt

Nachdem der vorherige Sänger Der Schulz bei der Band Oomph! als neue Sänger eingestiegen war, hatte sich die Gruppe Unzucht von ihm getrennt und parallel dazu eine Bewerbungsrunde gestartet. Nun steht der Nachfolger fest. Die Band äußert sich mit einem Statement wie folgt:

“Liebe Unzüchtige!

In den letzten Wochen und Monaten haben wir tolle Sänger und Menschen kennenlernen dürfen, die willens waren, den weiteren Weg mit uns zu gehen. Jeder von Euch war eine Bereicherung für uns! Unsere Wahl ist nun auf Timm aus dem schönen Allgäu gefallen. Der Gute hat uns dermaßen umgehauen, dass wir unseren Lieblings-Backliner Piggy zu diesem Spontan-Foto gezwungen haben (also keine Angst, liebe Fotografen – wir machen Euch nicht arbeitslos). Wir sind überzeugt, dass Timm musikalisch und menschlich wie Arsch auf Eimer zur Unzucht passt.

Davon könnt Ihr Euch bereits am 6. Juli auf dem Castle Rock überzeugen. Wir sind absolut heiß und können es gar nicht erwarten, endlich wieder das zu tun, was wir am meisten lieben. Und wir freuen uns auf euch alle, die ihr uns in den letzten Monaten die Treue gehalten habt. Von Herzen Danke!

Willkommen in der Familie, Timm! Wir sind dankbar und glücklich, mit Dir ab sofort neue Kapitel in der Geschichte der Unzucht zu schreiben.

Es geht weiter, immer weiter!

In Liebe, Eure Unzucht”

Das oben angesprochene Foto gibt es hier zu sehen:

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon