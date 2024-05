Broilers: Sänger Sammy Amara mit Solo-Single “Rede von Reue”

Der Broilers-Frontmann Sammy Amara veröffentlicht seine erste Solo-Single mit dem Titel “Rede von Reue”. Er selbst sagt zu seinem Solo-Pfad und den ersten neuen Song folgendes:

»Ich liebe meine Band, ich liebe meine Freundinnen und Freunde, ich liebe die Broilers. Aber da ist auch noch etwas in mir, eine Liebe zum Pop, eine Liebe zu traurigen Melodien und Geschichten. Die Sehnsucht nach dem Gefühl, nachts alleine durch die Stadt zu laufen oder im Auto mit lauter Musik über eine leere Straße zu brettern.

Die Broilers sollen, wie ich oft sage, auf die eine oder andere Art immer mindestens einen Fuß im Punkrock haben. Mit dem, was ich Solo vorhabe, möchte ich keinerlei Beschränkungen haben. Alles, was ich mir vorstellen kann, möchte ich machen können. Alles. Habe ich es im Kopf oder auf dem Herzen, dann muss es raus.

Das erste Lied, was ich Euch vorstellen möchte, ist tatsächlich gar nicht so weit von ruhigen Broilers-Songs entfernt und vielleicht sogar zu einem Thema, das viele Menschen in der einen oder anderen Form kennen – leider.

Ich freue mich auf alles, was folgt und über jeden, der mit auf die Reise kommt, danke für alles bis hierhin,

Sammy«

© Sammy Amara – Rede von Reue (Artwork)

»Rede von Reue« ist ab sofort überall hier als Download und Streaming zu hören, das von Sammy Amara selbst gedrehte Video ist hier zu sehen:

Die erste Solo-Single seiner Karriere präsentiert er als Teilnehmer der 11. Staffel des TV-Formats »Sing meinen Song«, die bereits mit der ersten Ausstrahlung Rekordquoten erreichte.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon