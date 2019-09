Call my Agent Staffel 3 DVD Kritik

Man musste nun einige Zeit auf die Fortsetzung der französischen Dramedy Serie „Call my Agent“ warten, doch nun hat die dritte Staffel auch endlich den Weg in den deutschen Heimkinomarkt geschafft. In sechs weiteren Episoden kann man nun erneut den verrückten Alltag der Pariser Künstleragentur „ASK“ beobachten.

Nach einem mehr als turbulenten Jahr und der scheinbar feindlichen Übernahme durch Hicham Janowski (Assaad Bouab) scheint langsam wenigstens einigermaßen Ruhe in die Agentur zu kommen. Dies trifft aber nicht auf alle Agenten zu.

Gabriel Sarda (Grégory Montel) versinkt nach der Trennung von seiner großen Liebe Sofia Leprince (Stéfi Celma) noch immer im Liebeskummer und erledigt daher seine Arbeit nicht passend. Hier sieht Hicham seine Chance und nimmt Gabriel unter seine Fittiche.

Andréa Martel (Camille Cottin) auf der anderen Seite steht nach einem One-Night-Stand mit Hicham kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes – das einzige Problem dabei ist, dass sie auf Frauen steht und dies gerade im Moment gar nicht gebrauchen kann.

Mathias Barneville (Thibault de Montalembert) versucht die Beziehung zu seiner Frau wieder zu kitten, kann dabei aber nicht die Beziehung zu seiner Sekretärin Noémie Leclerc (Laure Calamy) vergessen. Trotz aller Versuche diese Gefühle zu verdrängen gelingt es ihm aber nicht wirklich.

Auch für Neuling Camille Valentini (Fanny Sidney) ist der Beginn als Agent mehr als schwierig. Durch einen dummen Zufall gibt sich ihr Kollege Hervé André-Jezak (Nicolas Maury) als sie aus und nimmt dabei gleich ein neues Talent unter Vertrag. Der Schwindel fällt natürlich auf, doch anstatt auf Hervé sauer zu sein, sieht sie die Chance in diesem doppelten Spiel.

Neben diesen mehr oder minder kleinen Problemen steht die Vorbereitung für die große 30-Jahr Feier von ASK im Haus. Leider ist Gabriel im Vertrag von Isabelle Huppert ein großer Fehler unterlaufen, so dass nun eine Klage ins Haus steht und man 2.000.000 Euro von ASK fordert. Gleichzeitig möchten Andréa und Gabriel ihre eigene Agentur gründen und damit das scheinbar sinkende Schiff ASK verlassen.

In der dritten Staffel von „Call my Agent“ geben sich wieder einige berühmte französische Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Neben Jean Dujardin, Gérard Lanvin, Isabelle Huppert und Béatrice Dalle spielt auch Monica Bellucci als Gaststar mit. Dazu kommen noch viele andere Stars die für einen kurzen Auftritt zur Feier von ASK wieder ans Set für „Call my Agent“ zurückgekommen sind.

Generell ist „Call my Agent“ eine interessante Serie über den Alltag eine Künstleragentur, in der nicht nur die Stars von ihren Allüren leben. Leider hat mir diese Staffel nicht so gut gefallen, wie die vorherigen Staffeln, da es mir irgendwie alles zu durcheinander war. Während man vorher vor allem den Lebens und Leidensweg von Camille beobachten konnte, ist diese jetzt nur noch eine Randfigur, die von den großen anderen Teilhabern von ASK verdrängt wurde. Natürlich waren die anderen Figuren auch vorher immer sehr präsent, aber irgendwie war das Gefüge dieses Mal etwas anders. Mal schauen ob und wie es weitergehen wird nach dem Ende der letzten Episode…

Meine Meinung: 7 von 10 Punkten