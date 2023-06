Zerup Peach Ice Tea (More Nutrition) Produkttest

Von More Nutrition hat man von dem Influencer Rezo und durch Platzierungen in diversen Märkten schon mal gehört, es gesehen und darüber nachgedacht. Jetzt konnte ich den Zerup Peach Ice Tea (More Nutrition) endlich mal testen. Wird das Wasser wirklich besser? Lecker? Benötige ich wirklich nur einen Spritzer? Schon mal vorweg: Es ist etwas enttäuschend geworden.

Zerup Peach Ice Tea (More Nutrition) (© Oliver Lippert)

Süßungsmittel sind statt Zucker enthalten. Deswegen darf auf der Flasche sinngemäß stehen, das kein Zucker im Zerup ist. Es gibt Hinweis, aber keine Belege darauf, dass es Nebenwirkungen geben könnte. Unter anderem ist von Auswirkungen auf die Darmflora die Rede. Außerdem wurde Sucralose in Flüssen nachgewiesen, da es schlecht abgebaut werden kann. Ein Erhitzen sollte tunlichst vermieden werden, da ebenfalls gesundheitsschädliche Stoffe nachgewiesen wurden. Aber: Zumindest letzteres macht man mit dem Zerup nun mal nicht. Wollte es aber nicht unerwähnt lassen. Infos kamen von den hier genannten Quellen.

Der Spritzer den man für einen Liter Wasser benötigt, den habe ich mir allerdings kleiner vorgestellt. Die 65ml werden zügig wenig – gerade im Sommer. Pfirsich schmecke ich nicht sooo intensiv raus, muss ich sagen. Und fast sechs Euro, ist auch ganz schön happig. Süßungsmittel, so eine Info von einer Ärztin, sollen auch häufig den Appetit ungünstig anregen. Was, wenn man mit diesen oder ähnlichen Mitteln versucht Kohlenhydrate, speziell Zucker, zu reduzieren, irgendwie kontraproduktiv ist. Konnte ich bei mir nur partiell beobachten. Viel stärker wiegt der Preis.

Ausprobieren geht hier.