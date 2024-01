Casey mit neuer Single “Selah”; Album kommt bald

Die walisische Post-Hardcore-Band Casey kommen mit ihrer neuen Single “Selah” und veröffentlichen am 12. Januar 2024 ihr neues Studioalbum “How to Disappear” via Hassle Records. „How to Disappear“ vorbestellen und ‚Selah‘ streamen: https://casey.ffm.to/how-to-disappear

Sänger Tom Weaver kommentiert: „Dieser Song wurde eigentlich von Liam [Torrance, Gitarre] benannt; es war ein Wort, mit dem ich nicht vertraut war, aber ich denke, es passt perfekt zu dem Song. Selah‘ ist „ein Ausdruck, der häufig in den Psalmen vorkommt und von dem man annimmt, dass er eine liturgische oder musikalische Anweisung ist, wahrscheinlich eine Anweisung, die Stimme zu erheben oder vielleicht ein Hinweis auf eine Pause“.

„Ich hatte fast mein ganzes Leben lang ein turbulentes Verhältnis zur Religion. Ich habe mich immer als Agnostiker bezeichnet, aber in Momenten der Verzweiflung habe ich definitiv nach Bestätigung durch ein Wesen außerhalb meiner selbst gesucht.

„Mein überwältigendes Gefühl gegenüber der Religion ist, dass sie im besten Fall ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinschaft vermittelt, im schlimmsten Fall aber dazu dient, von der Verantwortung freizusprechen. In Momenten der Krise habe ich mir oft die Frage gestellt: „Wenn du da bist, warum tust du mir das an?“.

„Selah‘ artikuliert diese Frage mit Beispielen aus meinem Leben. Nahtoderfahrungen oder Momente des Schmerzes, die sich anfühlen, als dürften sie nicht passieren, unter dem wohlwollenden Blick von etwas Größerem.“

„Selah“ folgt auf Caseys vorherige Singles „Bite Through My Tongue“ und den Titelsong des Albums.

Casey werden das Album dieses Jahr auf eine Reihe von Tourdaten in Großbritannien, Europa, Australien und Nordamerika mitnehmen und die neuen Songs unter anderem im Frühling im Rahmen des Impericon Festivals live präsentieren:

28.03. Hamburg – Sporthalle

30.03. Leipzig – Messe

31.03. Oberhausen – Turbinenhalle

05.04. Zürich (CH) – X-Tra

06.04. München – Zenith

07.04. Wien (AT) – Arena

Casey – How To Disappear

Tracklist

Unique Lights I Was Happy When You Died Sanctimonious For Katie Selah Bite Through My Tongue Those That I’m Survived By St Peter Puncture Wounds To Heaven Space Between Blush How To Disappear

