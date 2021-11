Chiara Young veröffentlicht neuen Song “Stupid Happy”

Die aus Toronto stammende Pop-Sängerin Chiara Young hat nach “I Don’t Wear Skirts” einen weiteren Song veröffentlicht. Dieser nennt sich “Stupid Happy”. Sie produzierte ihre Musik selbst in ihrem “Schlafzimmerstudio”. Nach langwieriger Suche nach einem Platz in der Musikindustrie hat sie TikTok erobert und fand dort positives Feedback. Sie sammelte Follower im sechsstelligen Bereich und Millionen von Views in etwas mehr als einem Jahr, heißt es. Über Golden Carrot Records soll ihr Album “How To Lose People” erscheinen. Außerdem arbeitete sie auf ihrem letzten Album mit Walk Off The Earth zusammen.

Ihre aktuelle Single “Stupid Happy” folgt dem Track “I Don’t Wear Skirts”. Das Video zu letztgenannten Song ist nachfolgend zu sehen. Anschließend folgen das Cover der aktuellen Single “Stupid Happy” sowie einige Links.

Instagram

Twitter

Facebook

Website

Spotify

Apple Music

Amazon Music

Soundcloud