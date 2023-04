Cypecore veröffentlichen neue Single “Liquid Fire”

Cypecore veröffentlichen mit “Liquid Fire” einen weiteren Song aus ihrer kommenden neuen EP mit dem Titel “Version 4.5: The Dark Chapter”. Auf Tour geht es ebenfalls. Die neue Single kommt samt Musikvideo. Die EP wird am 28. April 2023, also übermorgen am Freitag, erscheinen. Auf Tour geht die Band mit SetYourSails als Special Guest.

Die EP wird ebenfalls als auf 500 Stück limitierte Fanbox mit allerlei Boni und natürlich der CD im Digipak veröffentlicht. Das Artwork zur Single “Liquid Fire” sowie das Musikvideo findet ihr unter diesem Beitrag.

© Cypecore – Liquid Fire Cover