Gründungsmitglied und Staind-Drummer Jon Wysocki gestorben

Gründungsmitglied und Staind-Drummer Jon Wysocki ist kürzlich im Alter von 53 Jahren gestorben. Er verstarb am 18. Mai 2024. Vor seinem Tod hatte er laut einigen Berichten Probleme mit seiner Leber und musste deshalb unter medizinischer Aufsicht sein.

Sein Tod wurde von den Bandkollegen in Lydia’s Castle bestätigt. Dort schrieb die Band:

“On 5/18/2024 at 8:02pm, Jon Wysocki passed away surrounded by family and friends that loved him dearly. An official statement will be developed shortly.”

Jons ehemalige Bandmitglieder bei Soil veröffentlichten ebenfalls ein Statement: “Today we lost one of the greats. Jon Wysocki was not only a great friend, a great drummer, but a great human being. It was an honor to have him in SOIL for the time we did. We had so many laughs, so many good times. You will be missed dearly. Until we meet again dear friend….”

Wysocki, Sänger Aaron Lewis, Gitarrist Mike Mushok und Bassit Johnny April gründeten Staind im Jahr 1995. Der Drummer war Teil der Gruppe bis 2011 als er während der Aufnahmen zu Stainds selbstbetitelten siebten Studioalbum gefeuert wurde.

Rest In Peace.