Das Schimmern der See von Adrian Pourviseh Comic Kritik

Mit “Das Schimmern der See” von Adrian Pourviseh hatte ich mir einen etwas spezielleren Comic vorgenommen. Auf 224 Seiten erschien dieses Werk im Oktober 2023 im avant verlag. Ein Zitat daraus: „Grenzen fanden wir keine auf dem Mittelmeer, außer den Grenzen zwischen Leben und Tod.“ Und so ging es mir auch. Die Leute auf der Sea-Watch 3 haben “einfach nur” entschieden sich ans Seerecht zu halten, empathisch zu sein und Menschen zu retten. Das scheint für viele schon ein Akt zu sein, wenn ich mir das so durchlese. Aber ich greife vorweg. Und ich wäre, ehrlich gesagt, nicht besser. Ich könnte jetzt sagen, bei mir kommen viele Punkte dazwischen auch aufgrund meiner physischen aber auch psychischen Fähigkeiten. Trotzdem fühlt sich das für mich nicht gut an. Aber der Verlag schreibt zum Buch folgendes:

Das Schimmern der See von Adrian Pourviseh (© avant verlag)

“Mitten in der Nacht kommt der Funkspruch rein: ein doppelstöckiges Holzboot mit 400 Menschen an Bord in Seenot. Der Kapitän der Sea-Watch 3 setzt Notrufe ab: Italien, Malta und Tunesien verweigern die Rettung, ein nahegelegenes Frachtschiff ignoriert die Hilferufe und dreht ab. Die Sea-Watch 3 nimmt Kurs, ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Dafür haben die freiwilligen Seenotretter monatelang trainiert, jeder Handgriff muss sitzen, jeder Augenblick zählt.

Atemlos und beklemmend sind die Schilderungen der Rettungseinsätze der Crew, deren Teil der deutsch-iranische Comiczeichner Adrian Pourviseh vor zwei Jahren war. Die unmenschliche Anspannung vor und bei den Einsätzen, die Bedrohung durch die sogenannte libysche Küstenwache, die im Auftrag Europas Geflüchtete aus internationalen Gewässern verschleppt, und die hochprofessionelle Durchführung der Rettungsaktionen, bei denen wenige Augenblicke zwischen Leben und Tod von Menschen entscheiden können – Das Schimmern der See ist ein gezeichneter Augenzeugenbericht über den schrecklichen Alltag an den Außengrenzen Europas und ein lautstarker Aufruf zu mehr Menschlichkeit und gegen das Wegschauen.”

Nach der Lektüre würde ich mir gerne einreden, dass ich damit „mehr“ getan habe als viele andere. Aber mir reicht es nicht – selbst wenn das stimmen würde. Mir geht es ähnlich wie im Song „kolt“ von Fjørt geschildert. Apropos Musik: Schön, dass der Autor und Zeichner hier Heaven Shall Burn zitiert hat. Das hat mich sehr überrascht und hab das erst einmal verwundert in einer Insta-Story kundgetan.

Vielleicht darf ich auch nicht so streng mit mir sein. Mit meinem Rucksack voller Probleme, wäre ich nirgends eine Hilfe. Aber ich bin froh, um diesen Comic, dass mich die Story berührt hat (ein anderes Resultat hätte mir auch sehr viel Sorgen gemacht) und ich den Inhalt verstanden und gelesen hab. Kann diesen Comic daher nur weiter empfehlen.

Buch beim Verlag

Text & Zeichnung: Adrian Pourviseh

Veröffentlichung: Oktober 2023 | jetzt erhältlich

224 Seiten, Softcover

19,5 x 27 cm, vierfarbig

ISBN: 978-3-96445-100-2

26,00 €

