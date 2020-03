Dead Man Logan Band 2 Am Ende des Weges von Ed Brisson und Mike Henderson Comickritik

Der alte Logan ist wieder zurück auf seiner eigenen Erde (Welt 807128), da sein Heilfaktor versagt und er merkt, dass seine Zeit gekommen ist. Nach den Kämpfen an den Seiten der X-Men und der Verhinderung einer Wiederholung der Ereignisse von seiner Erde möchte er nun nur noch seinen größten Wunsch erfüllt wissen – zusammen mit seiner Familie beerdigt zu werden.



Doch auf Welt 807128 angekommen findet er die Dinge verändert vor. Sieben Jahre sind mittlerweile vergangen und er ist nicht mehr die meistgesuchte Person, sondern Bruce Banner Jr., der Sohn des Hulk. Dieser befindet sich immer noch in der Obhut von Dani Cage, der Tochter von Jessica Jones und Luke Cage.



Da Logan ein wenig eingerostet ist, gerät er schon nach kurzer Zeit in die Hände von Hillbilly-Kannibalen, die seinen Selbstheilungsfaktor als unbegrenzten Fleischvorrat nutzen wollen. Zum Glück finden Dani und Bruce ihn noch rechtzeitig, bevor es ganz aus ist mit dem alten Haudegen. Nach kurzem Gefecht können sie fliehen und versuchen nun zu Logans altem Haus zu kommen.



Der Weg dorthin ist aber definitiv nicht einfach, denn eine ganze Horde Sabretooths ist ihnen auf den Fersen. Nicht nur der wieder zusammengesetzte Original-Sabretooth, der eigentlich in verschiedene Himmelsrichtung beerdigt wurde, sondern auch noch mehrere unfertige Klone von ihm. Während der Verfolgung finden Logan und seine Freunde einen kurzfristigen Unterschlupf beim ehemaligen X-Man Forge. Doch die Sabretooths sind ganz nah und warten nur darauf zuzuschlagen.



Der alte Logan aus einer anderen Welt geht in die letzte Runde. Die Figur, die vor vielen Jahren von Mark Millar und Steve McNiven erdacht wurde, erhält nun seinen abschließenden Run, nachdem sich sein Gesundheitszustand durch die Adamantiumvergiftung in seinem Körper ständig verschlechtert hatte. Dieses zeichnete sich nun über die letzten Bände seiner eigenen Serie, aber auch in den Abenteuern der X-Men ab.



Da der „original“ Wolverine jetzt ja auch wieder zurück ist, gab es auf Erde 616 leider zu viele dieser kanadischen Vielfraße. Da „Old Man Logan“ eigentlich immer nur ein Platzhalter war, gab es nur eine logische Konsequenz. Entweder man lässt die Figur sang und klanglos in den Weiten des Marvel Universums verschwinden, oder man lässt sie auf die bestmögliche Art und Weise sterben.



Dieser nun bei Panini zweite Band der Reihe „Dead Man Logan“ beschreibt auch wie der Titel schon sagt den Ende des Weges und das im wahrsten Sinne des Wortes. Verantwortlich dafür sind auch schon wie bei Band 1 Ed Brisson und Mike Henderson , die erneut einen hervorragenden Job gemacht haben und uns viele Figuren aus dem regulären Marvel Universum in anderer Form gezeigt haben. Doch wie so oft kann ein Ende auch einen neuen Anfang bedeuten, wie wir Leser bald wahrscheinlich ebenfalls bei Panini erfahren werden.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten