Die Duftapotheke (4). Das Turnier der tausend Talente von Anna Ruhe Buchkritik

Und weiter geht es mit der Buchreihe “Die Duftapotheke” und zwar, genauer gesagt, mit “Die Duftapotheke (4). Das Turnier der tausend Talente” von Anna Ruhe. Erschienen Anfang 2020 und jetzt hier bei den Rezensionen. Luzie Alvenstein findet im Abschluss von Band 3 einen Brief in der Duftapotheke und rätselt immer noch, was das zu bedeuten hat und vor allem: Von wem stammt dieser und wie ist die Person in die geheime Räumlichkeit gelangt?

Die Duftapotheke (4). Das Turnier der tausend Talente von Anna Ruhe (© Arena Verlag)

Zu allem Überfluss gibt es auch noch eine Einladung zu einem “Turnier der tausend Talente”. Einem Wettstreit der weltbesten Parfümeure – aber natürlich will Luzies Widersacherin Elodie de Richemont auch neue Sentifleur-Talente ausfindig machen. Also, Duftapotheken-Besitzer, die noch ein zusätzliches, ausgeprägtes Talent haben und Düfte anders wahrnehmen.

Luzie bleibt keine Wahl. “Zusammen mit Mats, Leon und Daan de Bruijn reist sie nach England, um an dem Turnier teilzunehmen. Was als großes Spiel beginnt, entwickelt sich schnell zum Überlebenskampf – und dieser droht, Luzie alles zu kosten, was sie je geliebt hat …”

Tja, und dann ist es soweit. Die Freunde stehen mitten im Turnier, selbst Mats und Leon wirken mit. Und irgendwann sind immer weniger und weniger im Turnier. Bis sich Elodie und Luzie gegenüber stehen. Ein Duft an Duft Rennen entfacht und dann kommt es zu einer Vollkatastrophe. Die Wendungen ab diesem Zeitpunkt kann man nicht mehr mit einer Hand abzählen und ich werde hier auch nicht spoilern. Aber es schön zu lesen, sehr spannend und viele Elemente unerwartet.

Aber genau das macht die Buchreihe aus. Die Orte wechseln, die Atmosphäre ebenso und die Konstellationen der Charaktere. Und Seitenwechsel gab es ja auch. Wer es bis hier her geschafft hat, den spoilere ich nicht damit: Willem ist gemeint. Der einst merkwürdige Gärtner der Villa Evie hat sich jetzt mit Luzie und Co. und auch Daan verbündet, die Kräfte vereint. Wieder sehr spannend und sehr angenehm.

Buch beim Verlag

